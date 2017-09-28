Вот что значит продумано до мелочей! 13 находок для быта, достойных Нобелевской премии
2017-09-27 19:50
Вот что значит продумано до мелочей! 13 находок для быта, достойных Нобелевской премии
Да, быт может быть легким и приятным, ведь существует множество вещей, которые намного облегчают повседневную жизнь.
Ежегодно изобретатели и умельцы удивляют нас интересными разработками, и они касаются абсолютно всего, передает Rus.Media.
Нововведения появляются в нашей жизни постоянно. Не бойся перемен, следи за тем, как улучшается качество жизни. Будущее уже наступило!
Мы подготовила для тебя 13 изобретений для дома, которые сделают вашу жизнь проще. Вот что значит продумано до мелочей!
Повседневные изобретения
Так и хочется сразу достать многие из этих полезных вещей для дома, ведь они созданы специально для комфорта!
Підігріваєме зеркало
Из-за подогрева одна часть зеркала никогда не запотевает. Любая хозяйка оценит такое изобретение по достоинству.
Двусторонняя зубная паста
Эта интересная идея позволяет легко извлечь зубную пасту. Просто и удобно, не правда ли?
Ремень без пряжки
Отличное решение, чтобы ремень не впивался в живот и не выделялся под одеждой.
Удобная ломтерізка
Этот креативный слайсер, похожий на расческу для волос, поможет быстро и безопасно нарезать любые овощи и фрукты.
Двусторонняя лампа
Данная находка подходит для гостиничных номеров или комнат с двумя кроватями. Идеальное решение для тех, кто любит читать допозна.
Сложные солнечные очки
Такие солнечные очки не займут много места в сумке и их не нужно носить в футляре. А разлагаются они всего за пару секунд от простого встряхивания.
Карниз для штор
С помощью такого карниза занавески закрываются внахлест, поэтому не пропустят ни один солнечный луч.
Подставка для книг
На мой взгляд, просто гениальная находка для любителей чтения на природе. Хотела бы себе такую?
Светильник со съемными лампочками
Очень интересный светильник, особенно хорош для детской комнаты. Одну из лампочек можно смело прихватить с собой, если вдруг ночью соберешься идти в туалет.
Насадка для душа с подсветкой
Такое подсветка нужна не для красоты. Это креативное приспособление выступает в роли индикатора температуры. Причем оно работает под давлением воды, без всяких батареек и зарядок.
Многофункциональный диван
Три в одном — спальное место, рабочее пространство и место для отдыха. В этом диване предусмотрено все до малейших деталей: аудиосистема, специальное освещение и многочисленные отделы для хранения. Как же я мечтаю о таком!
Дорожная утюг
Такой утюг — идеальное решение для путешествий и командировок. Благодаря размерам она с легкостью поместится даже в ручную кладь.
Креативная гладильная доска
Вот так превращение! Зеркало и оно же гладильная доска.