Вот что в Саудовской Аравии разрешили делать женщинам
27.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-27 11:58
Вот что в Саудовской Аравии разрешили делать женщинам
Это была последняя страна с запретом на управление транспортом для женщин.
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, который позволит женщинам получать водительские права, передает Rus.Media.
Власть сделала заявление по центральному телевидению. Король распорядился сформировать совет при министерстве и в ближайшие 30 дней написать законопроект. Документ должны принять в июне 2018 года.
Саудовская Аравия оставалась последней страной, где действовал запрет на вождение для женщин.