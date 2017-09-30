Вот что ученые советуют съесть на ужин, чтобы хорошо заснуть
Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии утверждают: качество сна зависит от продуктов, которые мы потребляем на ужином. Чтобы спать сладко и поутру чувствовать бодрость, пишет likar.info эксперты рекомендуют добавить в вечерний прием пищи следующие продукты:
– Лосось
Эта рыба содержит полезные жиры, а именно докозагексаєнову кислоту (поліненасичену жирную кислоту), которая повышает уровень мелатонина (гормона, отвечающего за регулирование качества сна).
– Фасоль
Фасоль, а также все другие бобовые, обеспечивают организм необходимыми витаминами группы В, а именно В6, В12 и фолиевой кислотой. Эти полезные вещества нормализуют сон и способствуют выработке серотонина (гормона расслабления). Более того, учеными доказано, что применение витаминов группы В могут помочь людям, страдающим от бессонницы.
– Низкокалорийный йогурт
Этот молочный продукт является источником кальция и магния – двух минералов, нормальное содержание которых в организме помогает быстрее уснуть. А вот недостаток кальция и магния в организме может привести к появлению мышечных судорог, раздражительности и бессонницы.
– Шпинат
Богатый железом шпинат защищает организм человека от развития синдрома “усталых ног”.