Воспитание мальчиков — не женское занятие. Многие мамы позволяют себе лишнее..
2017-10-16 13:51
Воспитание мальчиков — не женское занятие. Многие мамы позволяют себе лишнее..
В древней Спарте очень строго относились не только в физических данных ребенка (от больных малышей просто избавлялись), но и следили за умственным развитием будущего поколения.
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Считалось, что воспитание мальчика — совсем не женское занятие. Именно поэтому сыновей рано отделяли от мам и передавали на попечение мужчин-воспитателей, передает Rus.Media.
Сходными были и взгляды на воспитание детей в старой России. Мальчики-дворяне с ранних лет были под присмотром нескольких воспитателей: няни и крепостного дядьки. Позже к ребятам приглашали обученных гувернанток и гувернеров. Делалось это с целью привить будущему наследнику ряд полезных качеств.
В XXI веке все кардинально изменилось. С каждым годом растет количество матерей-одиночек. В силу этого у многих мальчиков нет возможности ежедневно общаться с представителями сильного пола. В результате большинство ребят становится заложниками своего положения: они как губка впитывают женские привычки и взгляды на жизнь.
Поэтому многим мамам стоит избегать самых распространенных ошибок в воспитании мальчика. Кстати, некоторые родители тоже этим грешат…
Как правильно воспитывать мальчика
Поцелуи в губы
Психологи настаивают на том, что поцелуи в губы — действие сугубо сексуального характера! Оно не имеет ничего общего с проявлением материнской любви и нежности. Для выражения своих чувств к сыну достаточно обычных объятий, щекотки и целовашек в щечки, лоб, нос.
Личное мнение ребенка
Каждой маме мальчика нужно приучать себя считаться с мнением сына. Таким образом можно привить ребенку важнейшее качество — брать ответственность за собственные поступки. Не все взрослые мужчины могут стать главой семьи. Поэтому родителям мальчика нужно научить его этому с детства.
Ошибки, которые ведут к покорению новых вершин
Обычно мальчики отличаются большей живостью, чем девочки. Поэтому главная задача родителей — не подавлять эту активность. Хочет уйти сразу на несколько секций? Пусть идет. Даже если потом ему перестанет нравиться бокс или борьба.
Пусть пробует себя в разных направлениях. В дальнейшем это очень поможет ему в жизни, ведь парень будет знать, что ему действительно нравится. Единственная оговорка — он берет ответственность за свои решения.
Переодеваться в его присутствии
Как только маленький мальчик становится самостоятельным, мама должна начинать относиться к нему как к мужчине. Ни в коем случае нельзя показываться перед ребенком в неглиже.
Обсуждение с посторонними его проступков
Ни в коем случае нельзя обсуждать промахи ребенка с подругами, особенно в его присутствии. Такое поведение матери может глубоко ранить ребенка в возрасте 4-5 лет.
Смеяться над мальчиком
Даже если твой сын чрезвычайно умилителен и волшебный, не стоит ухохатываться над ним. Чаще всего мальчишкам нужно объяснять свой смех: «Мне интересно наблюдать, как ты разговариваешь, совсем как взрослый. Я горжусь тобой!»
Не только мамам, но и бабушкам мальчиков непременно стоит прислушаться к этим советам!