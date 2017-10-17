Воспитание мальчиков — не женское занятие. Многие мамы позволяют себе лишнее..

despravda | 17.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-16 13:51

Воспитание мальчиков — не женское занятие. Многие мамы позволяют себе лишнее..
В древней Спарте очень строго относились не только в физических данных ребенка (от больных малышей просто избавлялись), но и следили за умственным развитием будущего поколения.

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Считалось, что воспитание мальчика — совсем не женское занятие. Именно поэтому сыновей рано отделяли от мам и передавали на попечение мужчин-воспитателей, передает Rus.Media.

Сходными были и взгляды на воспитание детей в старой России. Мальчики-дворяне с ранних лет были под присмотром нескольких воспитателей: няни и крепостного дядьки. Позже к ребятам приглашали обученных гувернанток и гувернеров. Делалось это с целью привить будущему наследнику ряд полезных качеств.

В XXI веке все кардинально изменилось. С каждым годом растет количество матерей-одиночек. В силу этого у многих мальчиков нет возможности ежедневно общаться с представителями сильного пола. В результате большинство ребят становится заложниками своего положения: они как губка впитывают женские привычки и взгляды на жизнь.

Поэтому многим мамам стоит избегать самых распространенных ошибок в воспитании мальчика. Кстати, некоторые родители тоже этим грешат…

Как правильно воспитывать мальчика

Поцелуи в губы

Психологи настаивают на том, что поцелуи в губы — действие сугубо сексуального характера! Оно не имеет ничего общего с проявлением материнской любви и нежности. Для выражения своих чувств к сыну достаточно обычных объятий, щекотки и целовашек в щечки, лоб, нос.

Личное мнение ребенка

Каждой маме мальчика нужно приучать себя считаться с мнением сына. Таким образом можно привить ребенку важнейшее качество — брать ответственность за собственные поступки. Не все взрослые мужчины могут стать главой семьи. Поэтому родителям мальчика нужно научить его этому с детства.

Ошибки, которые ведут к покорению новых вершин

Обычно мальчики отличаются большей живостью, чем девочки. Поэтому главная задача родителей — не подавлять эту активность. Хочет уйти сразу на несколько секций? Пусть идет. Даже если потом ему перестанет нравиться бокс или борьба.

Пусть пробует себя в разных направлениях. В дальнейшем это очень поможет ему в жизни, ведь парень будет знать, что ему действительно нравится. Единственная оговорка — он берет ответственность за свои решения.

Переодеваться в его присутствии

Как только маленький мальчик становится самостоятельным, мама должна начинать относиться к нему как к мужчине. Ни в коем случае нельзя показываться перед ребенком в неглиже.

Обсуждение с посторонними его проступков

Ни в коем случае нельзя обсуждать промахи ребенка с подругами, особенно в его присутствии. Такое поведение матери может глубоко ранить ребенка в возрасте 4-5 лет.

Смеяться над мальчиком

Даже если твой сын чрезвычайно умилителен и волшебный, не стоит ухохатываться над ним. Чаще всего мальчишкам нужно объяснять свой смех: «Мне интересно наблюдать, как ты разговариваешь, совсем как взрослый. Я горжусь тобой!»

Не только мамам, но и бабушкам мальчиков непременно стоит прислушаться к этим советам!

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