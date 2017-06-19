Воскресная жара собрала черниговцев на «Золотом пляже»
19.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В воскресенье, 18 июня, столбик термометра наконец показал летнюю температуру – и горожане заполонили пляж. Хотя утром температура воды была всего 18 градусов. Кто-то плещется в воде, кто-то пробует силы на байдарке. Любители пляжного волейбола играют и одновременно загорают. Кто-то просто отдыхает в тени. Для отдыхающих здесь создано много развлечений. Детки играют в песке, конечно, и родители рядом. Вчера, кстати, отмечали День отца. Лето пришло.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым