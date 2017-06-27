Воры в масках залезли через окно к старушке и обокрал ее
27.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
До Бобровицкого отдела полиции поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ночью неизвестные обокрали ее маму.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
В селе Вороньки до 86-летней женщины в 3 ночи через окно проникли двое мужчин с закрытыми тканью лицами.
Воры угрожали старушке ножом и забрали 500 гривен.
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