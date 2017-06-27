Воры в масках залезли через окно к старушке и обокрал ее

magictr | 27.06.2017 | Новости | Комментариев нет

До Бобровицкого отдела полиции поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ночью неизвестные обокрали ее маму.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

В селе Вороньки до 86-летней женщины в 3 ночи через окно проникли двое мужчин с закрытыми тканью лицами.

Воры угрожали старушке ножом и забрали 500 гривен.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr