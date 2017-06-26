Воры-неудачники похитили пиво и не выпили его

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

К Черниговского отдела полиции 24 июня обратился мужчина и сообщил, что неизвестные обокрали магазин «У дома».

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Мужчина рассказал, что из холодильной камеры, расположенной возле магазина, похитили 7 бутылок пива.

В ходе расследования выяснилось, что кражу совершили 16-летний и 19-летний юноши.

Похищенное изъяли и вернули владельцу.

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