Ворскла – Шахтер Донецк смотреть онлайн прямая трансляция матча 18 июля 2017
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1 тур Лиги Пари-Матч Украина. Когда начало матча Ворскла – Шахтер Донецк 18 июля в 19:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Ворскла – Шахтер Донецк
18 июля 2017 года в 19:00, в Полтаве на поле стадиона «Ворскла им. Алексея Бутовского» состоится матч 1 тура Лиги Пари-Матч Украина, в котором в гости к местной Ворскле наведается Шахтер Донецк.
Прошлый сезон для Ворсклы прошел без сюрпризов. Для «середняка» высшей лиги Украины, основная часть кампании оставила команду в нижней половине чемпионата, вынудив бороться за выживание. Тем не менее, удачная игра против аутсайдеров, принесла в актив 42 очка с разницей голов 32:32, что в конечном итоге принесло команде 7-ю строчку в турнирной таблице. На предсезонной подготовке Ворскла провела 4 контрольных поединка, в которых сыграла вничью с Полтавой, Волунтари и Истрой 1961, а также проиграла Динамо Загруб.
Переписывая историю от сезона к сезону, донецкий Шахтер записывает очередные победы и титулы. В прошлом сезоне «горняки» не видели равных себе в национальном чемпионате, при этом оформив себе чемпионский титул задолго до финиша кампании. Проведя ряд товарищеских поединков, матчем в субботу в рамках финала Суперкубка Украины, Шахтер стартовал в новом сезоне. Дубль Феррейры после ассистов Исмаили, принесли Шахтеру 8-й Суперкубок в истории.
Результаты очного противостояния между этими командами остаются с огромным перевесом в пользу Шахтера. В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой. Тогда как в гостях Шахтер Донецк выиграл со счетом 0:1, дома была победа также с разницей в 1 мяч – 2:1. Несмотря на то, что Ворскла дома проиграла последний раз еще 5 марта, в этой игре я не сомневаюсь в победе гостей. Ставка: ф2 -1,5Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым