Вор разбил машину, чтобы похитить инструменты
08.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского отдела полиции 6 июня поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный обокрала ее машину.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Вор путем повреждения заднего стекла проник в автомобиль марки «Chevrolet Niva», припаркованного возле дома, и похитил ящик с инструментами.
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