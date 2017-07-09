Вор из машины сіверянина похитил деньги и документы

magictr | 09.07.2017 | Новости | Комментариев нет

К Черниговского отдела полиции обратился житель с. Ивановка Борзнянского района и сообщил о том, что его машину обокрали.

Мужчина рассказал, что он был в Чернигове и вор путем свободного доступа, проник в автомобиль который был припаркован по ул. Любченко.

У него из машины пропал паспорт, ідентифікаційнийо код, паспорт для выезда за границу, водительское удостоверение и 370 долларов США, 8900 гривен.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

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