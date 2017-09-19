Вор-чистюня: в Чернигове обокрали склад
19.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию с сообщением о краже обратился черниговец.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Так, в период времени с 13-го до 18 сентября неустановленное лицо обокрала состав, что по ул. Инструментальной.
Злоумышленник проник в состав, повредив стены складского помещения.
Вор украл 11 коробок крема «Mr Musсle», 9 коробок полироли для мебели «Pronto», 5 коробок геля «Mr Musсle», 7 коробок «Туалетного утенка», 4 коробки «Гель-цитрус».
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.