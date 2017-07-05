Вопросы информационной безопасности нуждаются в государственной поддержке – депутат «Нашего края»
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На прошлой неделе ряд государственных учреждений – государственные банки, правительственные организации, министерства и ведомства, коммунальные учреждения и энергетические сети подверглись массированной хакерской атаки.
По словам депутата Черниговского горсовета от «Нашего края» Богдана Ткаченко, государственные структуры остались наедине с информационными преступниками и были заблокированы или их функционал был существенно ограничен. В конце концов от хакерских атак пострадали несколько государственных финучреждений и международные аэропорты. Лишь во второй половине дня спецслужбы по кибербезопасности во взаимодействии с другими правоохранительными органами отработали протокол быстрого реагирования, благодаря чему удалось сдержать распространение вируса в компьютерных сетях государственного сектора.
Как выяснилось, украинские государственные учреждения и объекты критической инфраструктуры находятся на ненадлежащем уровне информационной безопасности. «Использование устаревшего и нелицензионного программного обеспечения – это возможность для преступников вывести из строя объекты инфраструктуры, парализовать работу органов власти от горсоветов до правительства», – прокомментировал Богдан Ткаченко.
Партия «Наш край» требует немедленно провести независимый аудит информационной безопасности всех государственных учреждений и объектов стратегической инфраструктуры. Особое внимание следует уделить информационной безопасности сетей и баз данных органов социальной защиты. Именно там хранятся данные миллионов украинцев, которые нуждаются в помощи и социальной защиты. Повреждения или уничтожения этих баз данных сделает невозможным социальные выплаты на протяжении длительного времени. Не менее важно – защитить реестры, в которых хранятся данные об имуществе и собственность граждан.
Справка: 27 июня Украина подверглась масштабной кибератаке. Наиболее уязвимыми оказались украинские компании и ведомства. Среди пострадавших – правительство Украины, национальная почта, метрополитен Киева, международный аэропорт «Борисполь», Чернобыльская АЭС, а также ряд СМИ, банков, коммерческих структур.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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