Вопиющий случай в американском штате Нью-Гемпшир
2017-09-16 16:14
Вопиющий случай в американском штате Нью-Гемпшир
Вопиющий случай в американском штате Нью-Гемпшир: на восьмилетнего темнокожего школьника напали подростки, набросили ему на шею веревку и попытались повесить на дереве.
Мальчика едва успели спасти. На митинг у полицейского участка вышли десятки людей. Они требуют ускорить расследование, передает Rus.Media.
Сейчас уже все больше наблюдателей говорят о небывалом росте нетерпимости в американском обществе. Одним из наиболее ярких ее проявлений стали события в Шарлотсвилле, где в начале августа сойдутся националисты и их противники.
Все началось с попытки снести памятник конфедератам, которых ультраправые считают своими кумирами. И война с памятниками продолжается. В Техасе с третьей попытки и под усиленной охраной полиции накануне снесли очередную статую генерала конфедератов.