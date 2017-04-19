Вонь сепаратизма в Козельце: с памятника погибшим в АТО воруют флаги
На днях в Козельце с памятника погибшим в АТО воинам неизвестные снова украли государственные флаги с держателями. Об этом на своей странице в соцсети сообщил один из инициаторов создания памятника в Козельце Ирина Санченко. Как сообщила волонтер в комментарии, это уже примерно четвертая кража. Однако точного их количества он не помнит, так как каждый раз воры крали флаг то с держателем, то без него. Среди вероятных воров активисты подозревают больных людей, местных пьяниц и даже сепаратистов. Несмотря на высокий уровень патриотизма, и такие люди в Козельце. – Больные, пьяные люди, энергию некуда потратить. Сепаратисты. Так они выражают свой протест. Важно людям с противоположным мнением, – говорит Санченко. Воров интересуют только государственные атрибуты – памятник не поврежден, надписей ни разу не замечено. Пропавшие флаги волонтеры много раз искали в кустах. Все надеялись, что так ветер пошутил. Однако поиски не заканчивались успехом. Сейчас на памятнике майоров атласный флаг. После кражи первого, которого шили на заказ, активисты закупили несколько государственных символов. Однако и они исчезли бесследно. – То деньги на бензин потратить, чтобы поехать в АТО, или флаги покупать? – возмущается Ирина Санченко. Еще в прошлом году местные власти согласовали установку камер видеонаблюдения. Их для города за свой счет приобрели местные предприниматели и благотворители. Камеры еще осенью поселились на столбах, однако до сих пор не работают. И все из-за бюрократические препоны. – Поселковый совет должен подать проектную документацию в РЭС на получение разрешения. Там нам еще в феврале сообщили, что никаких документов не получили, – рассказывает активистка. А уже на прошлой неделе была утверждена программа «Безопасный город». Согласно ей в городах и поселках Черниговщины имели бесплатно установить видеокамеры. Теперь райсовет должен подать запрос на бесплатную аренду столбов для подключения камер. Однако все вопросы повисли в воздухе через избирательные гонки. – Главы дерутся с теми выборами, – вздыхает волонтер. Однако надеется, что в ближайшее время вопрос с видеонаблюдением решится. Ведь к памятнику часто приезжают родные, друзья и собратья погибших бойцов. – Приезжают бабушки, плачут, обнимают, цветы несут. Я готова землю съесть за этот памятник, – говорит Ирина Санченко.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым