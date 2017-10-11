Volkswagen запретил России продавать свои грузовики и автобусы в Крыму
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2017-10-11 12:11
Volkswagen запретил России продавать свои грузовики и автобусы в Крыму
Письмо немецкого концерна с «рекомендациями» получили все связанные с ним автодилеры России.
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Концерн Volkswagen напомнил российским дилерам о «серьезных последствиях» за нарушение санкций – в оккупированном Крыму нельзя продавать грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, а также машины спецназначения, например, мобильные мастерские или радиологические лаборатории, и запчасти к ним. Такое письмо получили автодилеры, которые работают с Volkswagen, от компании «Фольскваген групп рус» с подписью гендиректора компании Маркуса Озеговича.
«Ничего нового в этом сообщении нет», – уверяет собеседник, близкий к Volkswagen. По его словам, с 2014 года в отношении России действуют санкции, с тех пор в аннексирован Крым машины специального назначения и грузовика Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялись, «а письмо-напоминание рассылается регулярно».
Такое письмо дилерам пришел впервые, утверждают два дилера. Озегович напоминает, что запрещено как прямую продажу автомобилей и запчастей, так и через посредников, при этом ограничения касаются компаний, которые находятся в оккупированном Крыму или планируют использовать технику на его территории.
Нарушение санкционного режима может привести «к серьезным экономическим последствиям, в том числе к отказу от ввоза на территорию России» грузовиков, спецтехники и автобусов более чем на 10 мест.
Сам Volkswagen не производит в России спецтехнику, в основном – легковые автомобили, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. В оккупированный Крым подобная техника и не поставляется, отмечает он. Его слова подтверждают данные таможенной статистики России. Такой техники из Евросоюза в 2015-2017 годах не было. Россия сама производит спецтехнику для строительства, а также грузовики, и найти замену грузовикам Volkswagen – не проблема, уверен аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Доминирующее положение в сегменте занимают грузовики «ГАЗ», «Камаз».
У Volkswagen есть планы развивать сотрудничество с «ГАЗом» по производству крупнотоннажных грузовиков, напоминает эксперт. Но спецтехнику и автобусы Volkswagen в анексованому Крыму купить можно, заверил «Ведомости» продавец-консультант крупного крымского автодилера. По его словам, заказчик через крымский офис автодилера может заказывать нужную технику, ее покупку документально оформят в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а затем доставят на полуостров. То же самое, говорит он, можно сделать с запчастями. По словам консультанта крымского автодилера, сейчас в наличии в его центре остался один коммерческий автомобиль более чем на 10 пассажиров.
По какой причине письмо появилось именно сейчас, дилерам неизвестно. Один из руководителей дилерской сети недоумевает: «Санкциям уже три года, и прямых поставок в Крым нет. Вполне возможно, что это круг резонанс истории с турбинами Siemens».
Между тем, начались поставки китайской техники в аннексирован Крым: в августе Dongfeng Motor Group объявила, что передает поставки в Россию эксклюзивного дистрибьютора, компании «Дунфэн мотор рус», и будет продавать две модели средних грузовиков и две модели самосвалов. Суммарно компания уже продала в России 6000 машин, в основном это самосвалы.