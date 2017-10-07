Волкер и Сурков на встрече в Сербии обсудили перемирие на Донбассе
2017-10-07 20:22
Волкер и Сурков на встрече в Сербии обсудили перемирие на Донбассе
В Белграде состоялись переговоры о перемирии на востоке Украины.
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В столице Сербии прошли переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины, передает Rus.Media. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
Глава сербской дипломатии для национального телевидения Сербии заявил, что эта встреча – “показатель изменения и улучшения внешнеполитической позиции Сербии”.
Сербские СМИ считают, что эта встреча проходит в Сербии, так как Сурков в списке западных санкций и не может въезжать в страны ЕС.
Отмечено, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но отказывается присоединиться к санкциям ЕС против России. Синхронизация внешней политики Сербии с ЕС и введение санкций в отношении РФ являются частью переговорного процесса Белграда с Брюсселем.
Как сообщается, внешнюю политику Белграда СМИ часто называют “сидением на двух стульях”, т. е. стремлением угодить как ЕС, так и России.