Вокруг сквера Хмельницкого запретили остановки
Для безопасности дорожного движения в Чернигове установлено шесть знаков «Остановка запрещена» вокруг сквера имени Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. На этом участке достаточно узкая проезжая часть и интенсивное движение автотранспорта. При парковке транспортных средств с обеих сторон дороги проезд частного и общественного автотранспорта становился проблематичным. Знаки установлены в соответствии со схемой, утвержденной патрульной полиции г.. Чернигова. В соответствии с Правилами дорожного движения, действие этого знака такова: «3.34.Зупинку запрещено» Запрещается остановка и стоянка транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза). Не распространяется действие знака: на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам; при наличии под ним таблички на водителей-инвалидов, которые управляют мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком «Инвалид». Зона действия знака от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, – до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета. Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на котором он установлен. Зона действия знака может быть уменьшена табличкой в начале зоны действия, а также установлением в конце его зоны действия дублирующего знака с табличкой. Знак может применяться вместе с разметкой, при этом зона его действия определяется по длине линии разметки.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым