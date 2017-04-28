Военные кладбища: реалии почтения погибших черниговских бойцов
Специальные военные сектора для украинских солдат, погибших во время проведения АТО, создают на кладбищах Украины. Карту с захоронениями военнослужащих создал Украинский институт национальной памяти совместно с Украинским кризисным медиацентром. В нее вошла информация о количестве секторов в каждой области. Сейчас таких участков 450, где похоронены 1295 погибших героев Украины. Как сообщил представитель украинского института Национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко, это дело перспективное и очень нужна. «В Украине традиция чествования военных героев, как во всем цивилизованном мире, только рождается. К примеру, в Соединенных Штатах Америки, Германии, Польши, Великобритании или Франции существуют военные кладбища или военные сектора на кладбищах, где на всех могилах – что в генерала, у рядового, – установлены одинаковые надгробия. А у нас эта традиция только начинается. Также вопрос в том, что надо организовывать охрану этих захоронений со стороны государства. Потому что пока продолжается война, живые родные бойцов, за могилами есть кому ухаживать. А что будет через поколение? А если кого-то похоронили на кладбище населенного пункта, где живут родственники. Так кто будет ухаживать могилу? Надо эти сектора паспортизовать, чтобы были основания выделять в бюджете средства на уход за ними », – сказал Сергей Бутко. На уже упомянутой карте указаны адреса 25 кладбищ, на каждом из которых захоронено более десяти военнослужащих. Больше всего участников АТО, по информации разработчиков карты, нашли вечный покой в Днепре, Запорожье, Киеве и Львове. На Черниговщине пока выделены всего три сектора, где похоронены 34 бойца. Речь идет лишь о Чернигов, Нежин и Прилуки. К сожалению, погибших бойцов с Черниговщины самом деле существенно больше. По информации заместителя областного военного комиссара Вадима Лильчицького, из нашей области в зоне АТО погибли 144 военнослужащих. Это те, которые служили в Вооруженных силах. Есть также погибшие с Национальной гвардии, батальона «Чернигов» и другие. Поэтому, если посчитать всех павших бойцов, то получится около 160. Многие из них похоронены на кладбищах в населенных пунктах, где они жили или где живут их родители. И на тех кладбищах военных секторов нет. Зато институт Национальной памяти даже разработал рекомендации, какими должны быть эти сектора. «Сектор воинских захоронений должен быть отделен от остальных захоронений дорожками или зелеными насаждениями, иметь достаточное расстояние между захоронениями, а также места для сооружения общего монумента погибшим воинам и установления мачты для государственного флага», – говорится на официальном сайте Украинского института национальной памяти.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым