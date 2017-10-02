Военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что каждый украинец должен иметь оружие
02.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-02 08:27
Военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что каждый украинец должен иметь оружие
Каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь…
Каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, передает Rus.Media.
Об этом “112 Украина” заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
“Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь… Я военнослужащий, это мое табельное оружие, я имею право на ее ношение, хранение и применение”, – заявил он на вопрос, зачем он носит с собой оружие.
Матиос добавил, что применял оружие “исключительно в тире или на полигоне”.