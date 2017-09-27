Военный эксперт назвал три версии взрывов на складах в Калиновке
2017-09-27 15:42
Военный эксперт назвал три версии взрывов на складах в Калиновке
Все украдено до нас.
Военный эксперт Олег Жданов считает маловероятной версию о диверсии, которая могла стать причиной взрывов на военных складах в районе Калиновки Винницкой области, передает Rus.Media.
“Так же, как и по Балаклее (где боеприпасы взорвались в марте этого года), у меня три версии. И я их расставлю в следующем порядке. Первая – халатность. Потому что не предпринимается никаких мер по недопущению подобных случаев”, – отмечает эксперт.
Второй по вероятности версии Жданов называет “все украдено до нас”.
“То есть заметание следов, потому что из этих арсеналов поставлялись боеприпасы в зону АТО. И вполне возможно – помните, буквально вчера вспыхнул скандал, что Украину якобы поймали на участии на черном рынке вооружений (в связи с Южным Суданом)”, – объясняет специалист, отмечая, что скандал может лишить Украину возможности участия в легальном рынке вооружений.
Менее вероятной причиной Жданов называет диверсию и называет ее последней.