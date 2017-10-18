Военные окружили дом Порошенко
18.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-17 22:38
Военные окружили дом Порошенко
Что происходит.
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В то время как под Верховной Радой проходят протесты, в частной резиденции президента Петра Порошенко в селе Козин под Киевом усилена охрана, передает Rus.Media.
Как сообщила нардеп из «Самопомічі» Виктория Войцицкая, туда пригнали военную технику, а также много людей в военной форме.
«Объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на некоторое время? Тут кого бояться? И это я только незначительную часть людей и техники сфотографировала», — написала она и опубликовала фото в Facebook.