Военные НАТО прибудут в Украину на День независимости
2017-08-05 13:14
Военные НАТО прибудут в Украину на День независимости
24 августа в Украине пройдет парад в честь 26-й годовщины независимости страны.
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Военные из НАТО будут присутствовать в Украине 24 августа на улицах Киева, передает Rus.Media.
Как заявил Степан Полторак в параде примут участие представители армий многих стран мира. Военные колонны будут маршировать по Крещатику. Желание участвовать в параде «Дня независимости Украины» обнаружили много партнеров страны, именно они и помогают проводить военную реформу. Участие примут почти все страны нато, с которыми Украина ведет долгие переговоры, а также Грузия, которая планирует вступить в альянс.
Переговоры за участие продолжаются, но уже на данный момент приглашение приняли шесть стран. По словам президента П. Порошенко, вступление в НАТО поддерживает 60% жителей страны.