Военной службе правопорядка ВСУ – 15 лет

despravda | 20.04.2017 | Социум | 3 комментария

Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины на днях исполняется 15 лет. Эта служба предназначена для обеспечения законности и дисциплины среди военнослужащих ВСУ везде, где бы они ни находились. Есть такое подразделение и в нашей области. Это Черниговский зональный отдел военной службы правопорядка. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, весомый вклад в обеспечение законности, правопорядка, воинской дисциплины и конституционных прав военнослужащих ВСУ и по случаю 15-й годовщины создания Военной службы правопорядка Почетной грамотой ОГА награждены помощника начальника по правовой работе Черниговского зонального отдела Военной службы правопорядка, старшего лейтенанта юстиции Владимира Акуленко. Благодарность председателя ОГА объявлено: – младшему сержанту Сергею Карпузов – старшему стрелку группы охраны и патрульно-постовой службы взвода охраны и патрульно-постовой службы роты Военной службы правопорядка Черниговского зонального отдела Военной службы правопорядка, – младшему сержанту Анатолию Масюку – стрелку группы охраны и патрульно постовой службы взвода охраны и патрульно-постовой службы роты Военной службы правопорядка Черниговского зонального отдела Военной службы правопорядка, – старшему Лейтена ту Сергей Якименко – командиру роты Военной службы правопорядка Черниговского зонального отдела Военной службы правопорядка.

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