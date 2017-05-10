Военнослужащие мотопехотной бригады провели спортивные соревнования
На полигоне, в месте дислокации полевого лагеря, военнослужащие 61-й отдельной мотопехотной бригады провели двухдневные соревнования по различным видам спортивных упражнений и спортивных игр. Соревнования проходили между подразделениями части, в них вместе с кадровыми военными участвовали и резервисты, которые привлекаются на сборы. Во время спартакиады было проведено метания гранит Ф1 на дальность, подъем с переворотом на перекладине, эстафета по бегу 4х100 и 1000 метров и игра в волейбол и футбол и тому подобное. Военнослужащие охотно приняли участие в мероприятии. По словам командира одного из подразделений, нет цели определить лучшего, есть только хорошее настроение и командных дух. Мы просто активно проводим свободное время, и это всем нравится. Главное – не сидеть, – подчеркнул офицер. По результатам соревнований в личном первенстве лучшие военнослужащие были награждены почетными грамотами от командования бригады.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым