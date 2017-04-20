Военнообязанных Черниговщины внесли в Единый государственный реестр
Сегодня, 20 апреля, вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных. Реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных.
Держателем реестра является Министерство обороны, а распорядителем – Генеральный штаб Вооруженных сил. В реестр вносятся и хранятся персональные и служебные данные военнообязанных. Согласия граждан на обработку их персональных данных для целей реестра не требуется. К персональным данным относятся: ФИО; дата и место рождения; пол; место проживания и пребывания; ФИО и дата рождения родителей; реквизиты паспорта; сведения о признании лица недееспособным; сведения о занятости; регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; оцифрованное изображение лица человека; сведения о дате выезда за пределы Украины и дату возвращения на территорию Украины; сведения об образовании. К служебным данным относятся сведения о выполнении призывником воинской обязанности и военно-учетной специальности, перечень которых определяет Министерство обороны. Призывник обязан подавать в орган ведения реестра (военкомат) достоверную информацию о своих персональных данных. Для формирования базы данных ЦИК один раз подает сведения о гражданах Украины от 18 до 60 лет. Сведения о гражданах, которые не являются военнообязанными, уничтожаются субъектами реестра. Финансирование создания и функционирования реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым