Военная прокуратура расследует заявление Муженко о срыве деоккупации Крыма
2017-05-04 09:44
Военная прокуратура расследует заявление Муженко о срыве деоккупации Крыма
Главная военная прокуратура начала расследование обстоятельств отмены спецоперации по деоккупации Крыма, которая планировалась в 2014 году.
Соответствующее ходатайство прокурора о предоставлении доступа к документам и вещам, которые находятся во владении Генштаба Вооруженных сил Украины, говорится в постановлении Печерского райсуда, передает Rus.Media.
“Досудебным расследованием установлено, что 12 апреля 2017 года в средствах массовой информации опубликовано интервью должностных лиц Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в котором содержится информация о фактах составления и попытки использования в 2014 году замысла, в соответствии с условиями которого совершались действия, направленные на использование военной авиации и, как следствие, проведения десантной операции на территории АР Крым для деоккупации последней от Вооруженных сил Российской Федерации”, – говорится в документе.
По мнению прокуроров, в указанных документах могут содержаться сведения, которые подлежат доказыванию в уголовном производстве, в связи с чем возникла необходимость получить доступ к документам, которые находятся в Генеральном штабе ВСУ, за период с 24.02.2014 по 10.03.2014.
Речь идет о решении начальника Генштаба ВСУ и министра обороны, распоряжений, планов операций и учений, приказов, замыслов, боевых распоряжений, директив относительно их проведения и реализации, а также отмена, переписке между СНБО, Генштаба ВСУ, Министерством обороны Украины, Администрацией Президента, Кабинетом министров Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, правоохранительными органами и другими военными формированиями в отношении осуществления деоккупации АР Крым.
Судья удовлетворил ходатайство и разрешил выемку документов, в том числе материальных и магнитных носителей секретной информации, а именно доступ к решениям начальника Генштаба ВСУ и министра обороны и упомянутых в ходатайстве прокурора учреждений.
Срок действия постановления продолжается месяц.
Об отмене спецоперации по деоккупации Крыма, которая планировалась в 2014 году, рассказал в интервью “Украинской правде” руководитель Генштаба Виктор Муженко.