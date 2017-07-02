Водоворот эмоций, борьба и победа, или У спортивных журналистов – профессиональный праздник
Спорт во все времена был и остается той объединяющей силой, которая сплачивает людей, страны и континенты. Ведь какие бы страсти и эмоции кипели на площадке и какой бы ожесточенной была борьба, в итоге все равно побеждают честность, стремление к здоровому образу жизни и дружелюбие. А это лучшие достижения человечества.
За баталиями на различных аренах обычно наблюдают журналисты, причем влюбленные в свое дело и, конечно, в спорт. Они искренне болеют за любимый клуб или спортсмена, а для своих читателей, зрителей или слушателей готовят яркие репортажи, статьи или передачи.
Сегодня, 2 июля, в спортивных журналистов – профессиональный праздник. Именно в этот день в 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов.
На Черниговщине также живут и работают спортивные журналисты, причем разных поколений. Один из представителей молодой когорты – Вячеслав Ермоленко, старший редактор главной редакции радиопрограмм филиала ПАО НСТУ «Черниговская региональная дирекция».
Вячеслав рассказал ЧЕline, что его любовь к спорту родом из детства и что сейчас он счастлив, потому что профессия тесно связана с любимым занятием.
«Со спортом дружу постоянно. Веду активный образ жизни. В младших классах родители отдали меня на секцию футбола. Потом серьезно занимался настольным теннисом. Дома даже был настоящий теннисный стол, мы с братом постоянно играли. Кстати, в студенческие годы команда нашего факультета по этому виду спорта была одной из лучших.
Когда начал работать, «спортивные дела» немного отошли на второй план. Причина банальна – меньше времени. Но все равно сейчас веду активный и спортивный образ жизни. В теплое время года пересаживаюсь на велосипед и катаюсь вплоть до осени. И на работу на нем езжу. Также летом занимаюсь «WorkOut» на перекладине и брусьях.
Работа моя связана со спортом. Сначала вел на радио спортивную передачу «Спорткур’єр». А сейчас – еженедельную спортивную рубрику «Эхо спортивного неделе». Конечно, бываю практически на всех спортивных событиях, происходящих в нашем городе. Для меня спортивная тема – родная и понятная. А наши спортсмены – все без исключения – Люди с большой буквы. Они, хоть и пафосно это звучит, представляют и прославляют Черниговщину в мире. И это стоит минимум нашего уважения и внимания. А мы, спортивные журналисты, так сказать, доносим до людей информацию о наших спортсменах и их достижениях», – сказал Вячеслав.
ЧЕline поздравляет всех спортивных журналистов Области с профессиональным праздником и желает удовольствие от работы и достойных гонораров!Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым