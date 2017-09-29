Водителям напомнили об обязательном включении фар в день
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2017-09-29 18:58
Водителям напомнили об обязательном включении фар в день
Правило будет действовать до 1 мая.
В Украине уже с этого воскресенья, 1 октября, водители должны будут включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах. Об этом напоминает пресс-служба Национальной полиции, передает Rus.Media.
Согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.
Правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.
За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.