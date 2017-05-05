Водителей черниговских маршруток одели в форму
Черниговские перевозчики последовательно продолжают выполнять свои обязательства. Уже 40% водителей маршруток Чернигова одели зеленые жилеты. Известно, что своих водителей уже «примарафетилы» «Пассервис» и «Пассервис-Люкс». Следующий шаг – внедрение систем GPS-мониторинга в черниговских маршрутках. Сейчас идут активные переговоры с житомирской фирмой «Дозор». Эта фирма является лидером в области систем спутникового мониторинга городского пассажирского транспорта в Украине. При установке GPS-трекеров «Dozor» каждый перевозчик, а также организатор перевозок – орган местного самоуправления – получает полный доступ к программному комплексу «Dozor», а жители города – к мобильному приложению «Dozor Mobile» и его веб-версии http: // city.dozor.tech/.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым