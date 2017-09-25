Водителей, выезжающих в ЕС, обяжут проходить техосмотр
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2017-09-20 18:14
Водителей, выезжающих в ЕС, обяжут проходить техосмотр
Все автомобили, которые выезжают из Украины в страны-члены Европейского Союза, с 2018 года обязаны иметь соответствующий талон прохождения техосмо.
Все автомобили, которые выезжают из Украины в страны-члены Европейского Союза, с 2018 года обязаны иметь соответствующий талон прохождения техосмотра транспортного средства, передает Rus.Media.
Эта тема обсуждалась на встрече заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка с полномочным министром посольства Литвы в Украине Гвидасом Керушаускасом, пишет сайт Министерства инфраструктуры Украины.
Ввеедение требования обусловлено положениями Женевского соглашения 1958 года, директивами ЕС и нормами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.
В настоящее время обязательный технический осмотр проходят транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки.
“Перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. Мы уже имеем соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступят в силу в следующем году. Нам нужно качественно подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты. Мы хотим, чтобы технический осмотр осуществляли частные компании, аккредитованные Национальным агентством по аккредитации Украины, имеют лаборатории, достаточную материально-техническую базу и соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством”, – отметил Лавренюк, слова которого приводятся в сообщении.
Во встрече также принимали участие представители Мининфраструктуры, главного сервисного центра Министерства внутренних дел и госпредприятия “Госавтотрансниипроект”.