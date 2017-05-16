Водитель «Москвича» сбил 16-летнюю девушку
Вечером 13 мая в Бахмачцком районе произошло ДТП. Водитель неустановленного автомобиля сбил 16-летнюю девушку, которая двигалась по обочине, и покинул место происшествия. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Сразу после поступления информации о дорожно-транспортном происшествии были ориентированы наряды полиции, отвечающих за безопасность дорожного движения. Прибыв на место происшествия, сотрудники Бахмачского райотдела полиции установили свидетелей ДТП, которые указали на причастность к происшествию автомобиля «Москвич». В течение нескольких минут полицейские установили регистрацию этого автомобиля и личность водителя-беглеца, а вскоре и вышли на его след. Автомобиль с механическими повреждениями капота и остатками крови была найдена в одном из дворов села. Хозяин объяснил, что автомобиль у него оставил кум, проживающий на соседней улице. 30-летний водитель спал дома, в разговоре с полицейскими он не отрицал своей причастности к ДТП и дал правдивые показания. Согласно заключению медицинского обследования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая девочка с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой головы и многочисленными ушибами была доставлена на лечение в Бахмацкую больницы. Автомобиль задержан и поставлен на арештмайдан. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) – наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Полиция отмечает, что каждый водитель, который покинул место ДТП, вместо того, чтобы оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и вызвать врачей (многим из них это спасло бы жизни), обязательно будет задержан и предстанет перед судом.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым