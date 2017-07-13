Водитель мопеда выехал на встречную полосу и оказался в больнице
13.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июля в пгт Холмы Корюковского района по ул. Центральной в 21 час. 3 мин.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
Так, водитель мопеда «Альфа» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Chery», который двигался во встречном направлении.
В результате происшествия водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в Корюковской центральной районной больницы.
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