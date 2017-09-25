Водитель BMW протаранил Chevrolet и скрылся
2017-09-25 09:32
Водитель BMW протаранил Chevrolet и скрылся
Смертельное ДТП на Столичном шоссе.
На Столичном шоссе за Южным мостом в направлении Конча-Заспы произошло жуткое ДТП , передает Rus.Media.
Как удалось узнать с места происшествия, BMW на бешеной скорости протаранил Chevrolet Tacuma, что ехало впереди.
Последнего после нескольких переворачиваний отбросило на обочину за 100 метров после столкновения. А машина самого виновника вспыхнула и остановилась лишь за 300 метров от столкновения. В результате аварии погиб водитель Chevrolet, который вылетел из своего авто на 50 метров, а его жена чудом осталась в живых, однако была госпитализирована с многочисленными травмами.
После прибытия оперативных служб оказалось, что водитель BMW скрылся.