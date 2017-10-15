Во вторник Шевченко будет представлен в качестве тренера сборной Украины
2016-02-16 08:53
Во вторник Шевченко будет представлен в качестве тренера сборной Украины
16 февраля Андрея Шевченко представят в качестве тренера сборной Украины.
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Во вторник утром лучший футболист Европы 2004 года, бывший нападающий “Динамо”, “Милана”, “Челси” и сборной Украины Андрей Шевченко будет представлен прессе в качестве одного из помощников наставника национальной команды Михаила Фоменко. Однако к работе в новом качестве Шевченко начал еще на прошлой неделе: в роли представителя штаба сборной он побывал в расположении “Динамо”, ведущего сейчас в Марбелье подготовку к весенней части сезона и непосредственно к поединкам 1/8 финала Лиги чемпионов с “Манчестер Сити”.
Шевченко посетил три контрольных матча киевлян с “Малагой”, ангольской “Бенфикой” и “Литексом”. Он обсудил с Сергеем Ребровым игру кандидатов в национальную команду.
Велика вероятность, что одновременно с представлением Шевченко будет объявлено об отставке Александра Заварова, который работал ассистентом Фоменко в течение трех с половиной лет, а в ноябре 2012 года в товарищеском матче с Болгарией – который руководил сборной в роли исполняющего обязанности главного тренера.
В национальной команде кроме Шевченко могут появиться и другие новые лица – например, который ранее работал в “Днепре” и “Севильи” Евгением Коноплянкой хорватский тренер по физподготовке Иван Поробия.