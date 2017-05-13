Во время пожара в Гремяче сгорела заживо пенсионерка
13.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В селе Гремяч Новгород-Северского района произошел пожар жилого дома. На пепелище обнаружении остатки человеческого черепа и кости тела человека женского пола, которые, вероятно, принадлежат хозяйки дома (1942 года рождения). Об этом стало известно из собственных источников. Пожаром дом полностью разрушен. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Останки направлены на экспертизу.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым