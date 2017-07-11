Во время ремонта подземного перехода в Чернигове возникли проблемы (Фото)
Реконструкция подземки неподалеку от гостиницы «Украина» длится несколько месяцев. И в последнее время строители почему-то начали срывать недавно залитую стяжку пола то в одной, то в другой части перехода. Не используют рабочие и гидроизоляцию, что чревато протеканием потолка. Это заметили неравнодушные черниговцы.
В частности, активиста Александра Гашпара беспокоит профессиональный уровень строителей. «Возникает логичный вопрос: когда кто-то говорил, что «УТБ» — это компания профессионалов, он ни с кем не перепутал? Сколько еще люди должны перебегать проезжую часть и обходить десятыми дорогами центр города? И вообще проект у них есть?», — написал активист на своей странице в Facebook.
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