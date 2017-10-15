Во время этого занятия можно сжечь более 700 калорий это чуть больше, чем при быстром беге
15.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Скакалка-очень эффективный инструмент в борьбе с отложениями на ногах и целлюлитом. Во время таких скачков не накачиваем мышцы, вся работа идет исключительно на сжигание жира. Не пугайтесь ежедневной тренировки со скакалкой, ведь это всего лишь
прыжки.
В первый день прыгайте, сколько можете, но фиксируйте время или прыжки (кстати, есть скакалки с таймером и подсчетом прыжков). Каждый следующий день прибавляйте по несколько минут до своего времени. Делайте передышку, но небольшой. Попрыгали, отдохнула 40 секунд и дальше-это в начале занятий. А вообще, самый лучший ритм:
30 минут прыжков — 5 — 7 минут отдыха или 15 минут прыжков — не более 2 минут отдыха и т.д. на протяжении часа.