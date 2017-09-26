Во время гонки на Кубок России скончалась биатлонистка из Удмуртии
26.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2015-02-21 16:51
Во время гонки на Кубок России скончалась биатлонистка из Удмуртии
У 21-летней Алины Якімкіної на трассе остановилось сердце.
Биатлонистка из Удмуртии Алина Якимкина умерла во время гонки на этапе Кубка России в Тюмени, сообщает сайт российского Союза биатлонистов.
Врачи не смогли спасти 21-летнюю девушку, у которой по предварительным данным, остановилось сердце.
В 2014 году Якимкина стала призером юниорской эстафеты первенства РФ в Красноярске. Она представляла Удмуртскую республику.