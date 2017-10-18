Во время взлета в Испании разбился истребитель, пилот погиб
2017-10-17 16:59
Во время взлета в Испании разбился истребитель, пилот погиб
В Испании во время взлета с авиабазы Торрехон-де-Ардос разбился истребитель F-18.
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Испанский истребитель F-18, после взлета в Мадриде, разбился на военной базе Торрехон-де-Ардос”, пилот погиб, передает Rus.Media.
Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на Министерство обороны Испании.
“Это F-18. Пилот погиб. Спасибо за поддержку”, – говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте авиабазы.
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На место падения истребителя отправились спасатели. Они обнаружили в кабине тело пилота, которому удалось катапультироваться. Что стало причиной происшествия – пока неизвестно.