Во время свадьбы жених включил видео измены своей невесты
2017-10-08 16:46
Во время свадьбы жених включил видео измены своей невесты
Сингапурский бизнесмен еще давно заподозрил свою будущую невесту в измене.
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Во время свадьбы жених включил видео, где была показана измена его невесты, передает Rus.Media. Сингапурский бизнесмен еще давно заподозрил свою будущую невесту в измене. Тогда он решил нанять частного детектива, который подтвердил самые страшные опасения мужа. Сердце было разбито. Однако свадьба удивление он так и не отменил. Жених пригласил на банкет в честь бракосочетания любовника невесты и на большом экране продемонстрировал видео измены. Невеста покинула свадьбу в слезах.
Видео начиналось как обычный стандартный свадебный ролик, с музыкой и красивыми кадрами. Однако затем резко обрывалась и менялось документальной съемкой, на которой видно, как невеста с любовником уединяются в гостиничном номере.
Глава детективного агентства, которое выявило измене, сообщил, что сначала они с сотрудниками думали, что все подозрения будущего жениха являются ошибочными. Первые полтора месяца наблюдений невеста занималась своими обычными делами, готовилась к свадьбе, ходила по магазинам, встречалась с друзьями и так далее. В общем ничего подозрительного.
Однако через некоторое время следователь обнаружил, что девушка была в отеле с другим парнем. Они зашли вместе в один гостиничный номер, а вышли оттуда отдельно. Детектив снял факт измены на видео и передал жениху. Однако то свадьбу не отменил, он придумал способ отомстить невесте прилюдно.
Он пригласил на торжества любовника и посадил его за один стол с родителями и родственниками невесты. Когда родители увидели ролик, где их дочь изменяет с их соседом по столу, то были в шоке. Сама же девушка оставила свой «счастливый день» одна в слезах.