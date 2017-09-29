Во время камнепада в национальном парке США погиб альпинист
2017-09-29 17:50
Во время камнепада в национальном парке США погиб альпинист
В результате обвала породы погиб один альпинист и есть потерпевший.
В нацпарке, размещенном на территории одного из американских штатов, в Калифорнии, произошел камнепад, имеет непоправимые последствия, передает Rus.Media. В результате обвала породы погиб один альпинист и есть потерпевший.
На территории нацпарка в США на днях произошло аномальное явление – произошел камнепад. Во время этого катаклизма, альпинист, который находился на горе Эль-Кафтан, сорвался вниз вместе с обломком скалы. Спортсмен получил смертельные травмы. Как было отмечено в докладе службы спасения, скалолаз умер прямо на месте.
Произошел камнепад в 13:22, 27 сентября. В этот момент на скале были несколько альпинистов. Известно о втором пострадавшем скалолазі, который остался жив. В настоящее время он находится в больнице. На месте происшествия работают эксперты, полиция и спасатели, которые обследуют территорию в поисках возможных пострадавших или погибших. Подробности будут объявлены позже.