Во сколько черниговцам вылились уличные цветы (Фото)
Осеннее разноцветье цветов презентовали в КП «Зеленстрой».
В этом году сотрудники предприятия высадили более тридцати сортов осенних однолетних цветов.
Обычно семена собирают самостоятельно, рассказывает инженер садово-паркового хозяйства Ольга Відковська. Она признается, среди однолетних цветов, редких нет.
«Мы семена собираем течение сезона, — рассказывает Ольга. – Таким образом продлеваем период цветения наших растений. Среди всего осеннего цветника я бы назвала удивительно красивой бегонию клубневую. Хоть этот цветок многолетний, мы ее высаживаем как однолетнюю культуру, потому что она в наших климатических условиях зимовать не может».
В общем на все цветочное царство этого года в КП «Зеленстрой» потратили более 80 тысяч гривен. За эти средства закупали семена у частных предприятий области и Украины. Так удалось разбить более тридцати соток цветников на территории всего города.
Фото со страницы Управления ЖКХ Черниговского городского совета Facebook
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.