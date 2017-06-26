Во Мне пьяный водитель протаранил отбойник и едва не слетел в реку

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Во Мне около часа ночи на Красном мосту произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Subaru Legacy» не справился с управлением и, протаранив отбойник, слетел с дороги чуть ли не в реку. Автомобиль загорелся.

На место прибыли сотрудники ГСЧС. К счастью, никто существенно не пострадал.

По словам дежурных врачей, все пассажиры и водитель имеют признаки алкогольного опьянения.

Фото Сергея Крицкого

Источник: сообщество Менщина

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