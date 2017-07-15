Во Мне откроют мемориальную плиту атаману Якову Омелюті (Фотофакт)
15.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
По улице Гагарина в Мне с позапрошлого века существует старинное кладбище героев войны 1812 года. Одним из похованців на нем есть выдающийся менский сотенный атаман Яков Омелюта.
До последнего времени место захоронения не было благоустроено. Однако сейчас ведутся работы, результатом которых будет обустройство кладбища, а также сооружение мемориальной плиты.
Источник: Менщина
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