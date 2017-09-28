Во Львове запретили требовать от родителей деньги на школу и садики
2017-09-28 18:03
Во Львове запретили требовать от родителей деньги на школу и садики
Взносы могут быть только добровольными.
Во Львове на официальном уровне запретили собирать деньги с родителей школьников и дошкольников на ремонт, юбилеи, праздники, передает Rus.Media. Соответствующий приказ подписал начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик.
– Согласно этому приказу, работникам учебных заведений и родительским комитетам запрещено собирать деньги с родителей учеников и воспитанников учебных заведений для решения финансовых вопросов, связанных с улучшением материально-технического обеспечения, проведение ремонтных работ, празднования юбилейных и праздничных дат и тому подобное, – сказано в сообщении.
Персональную ответственность за соблюдение этого правила возложили на руководителей учебных заведений.
Председатель Родительского Совета Львовской области Елена Пономарева уточнила, что родители могут добровольно помогать школе и сдавать деньги.
– Каждое заведение имеет спецсчет, на который можно перевести добровольное пожертвование. Деньги на счету – деньги целевого использования и строгой отчетности и имеют в назначении платежа указать, какого класса или на какую потребность вы переводите деньги и они четко попадут по назначению. Этот приказ позволит перевести благотворительность в законное русло, освободит многих учителей от бремени, а родителей от давления и унижения со стороны родительских комитетов, а к сожалению, такие случаи стали расти, – заявила она.
Учебные заведения обязали ежемесячно информировать о поступлении и использовании благотворительных взносов от родителей.