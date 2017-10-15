Во Львове задержали 50 вооруженных мужчин
2017-10-14 22:22
Во Львове задержали 50 вооруженных мужчин
Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан и проводят первоочередные мероприятия.
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Сегодня около 17:30 в полицию поступило два сообщения о подозрительной группе лиц, которые могут иметь с собой оружие, передает Rus.Media. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
“На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб. Правоохранители локализовали подозрительных граждан и изъяли у них газовые баллончики, кастеты, ножи и другие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений”, – рассказали в полиции .
Руководитель пресс-службы полиции Львовской области Светлана Добровольская подтвердила, что задержанных около 50-ти человек.
Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан и проводят первоочередные мероприятия.