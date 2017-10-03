Во Львове вспыхнул пожар в детсаду (фото)
2017-10-03 18:38
Во Львове вспыхнул пожар в детсаду (фото)
Из горящего детсада эвакуировали 40 детей, обошлось без пострадавших.
В здании частного детского садика во Львове днем 3 октября возник пожар в электрощитовой, передает Rus.Media.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«3 октября в 13:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 2-этажном доме частного детского сада в г. Львове, расположенного на ул. Вербовой, 17. Возгорание произошло в электрощитовой на 1 этаже здания», – говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что из-за пожара в здания возникло плотное задымление, однако еще до прибытия пожарных воспитатели вывели на свежий воздух 40 малышей.
С помощью огнетушителя возгорание было ликвидировано. Также спасатели обследовали помещения садика и убедились, что все дети эвакуированы.
Специалисты ГСЧС также вынесли детям теплые вещи, одеяла, чтобы они смогли на улице дождаться своих родителей.