Во Львове сотрудник СБУ вымогал у бизнесмена доллары и элитный автомобиль

despravda | 24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-08-23 11:42

Во Львове сотрудник СБУ вымогал у бизнесмена доллары и элитный автомобиль
Капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства в кругленькую сумму.

Во Львове разоблачили на взятке сотрудника СБУ, передает Rus.Media. Старший оперуполномоченный требовал 10 тыс. долларов и перерегистрацию элитного авто от владельца одного из львовских развлекательных заведений.

В такую сумму капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства и обеспечения дальнейшей работы заведения.

“Сотрудники спецслужбы и военной прокуратуры задержали взяточника во время получения денег. Сейчас проходят обыски на местах работы и проживания”, – сообщают в СБУ.

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