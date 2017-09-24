Во Львове сотрудник СБУ вымогал у бизнесмена доллары и элитный автомобиль
24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-08-23 11:42
Во Львове сотрудник СБУ вымогал у бизнесмена доллары и элитный автомобиль
Капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства в кругленькую сумму.
Во Львове разоблачили на взятке сотрудника СБУ, передает Rus.Media. Старший оперуполномоченный требовал 10 тыс. долларов и перерегистрацию элитного авто от владельца одного из львовских развлекательных заведений.
В такую сумму капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства и обеспечения дальнейшей работы заведения.
“Сотрудники спецслужбы и военной прокуратуры задержали взяточника во время получения денег. Сейчас проходят обыски на местах работы и проживания”, – сообщают в СБУ.