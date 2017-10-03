Во Львове сгорело отделение Сбербанка

despravda | 03.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-03 08:30

Во Львове сгорело отделение Сбербанка
Данные о вызове поступили пожарным около 02:40 ночи.

В ночь на вторник, 3 октября, во Львове загорелось отделение “Ощадбанка”, что на улице Черновола, передает Rus.Media.

Как сообщил в Facebook группы Varta1 пользователь Trayan Muse, огонь охватил отделение банка на улице Черновола около 2:40.

Других подробностей происшествия пока нет. Спасатели оперативно потушили пожар.

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