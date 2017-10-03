Во Львове сгорело отделение Сбербанка
03.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-03 08:30
Во Львове сгорело отделение Сбербанка
Данные о вызове поступили пожарным около 02:40 ночи.
В ночь на вторник, 3 октября, во Львове загорелось отделение “Ощадбанка”, что на улице Черновола, передает Rus.Media.
Как сообщил в Facebook группы Varta1 пользователь Trayan Muse, огонь охватил отделение банка на улице Черновола около 2:40.
Других подробностей происшествия пока нет. Спасатели оперативно потушили пожар.