Во Львове приостановили подачу отопления
2017-10-15 14:30
Во Львове приостановили подачу отопления
Местные власти решили, что в связи с возникшим потеплением можно еще немного потерпеть.
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Городской совет Львова решила временно прекратить отопительный сезон в связи с потеплением, передает Rus.Media. В пресс-службе мэрии добавили, что возобновят подачу тепла, как только в городе снова похолодает.
– Принято решение с воскресенья прекратить отопительный сезон, учитывая значительное потепление. Сейчас тепловики работают и работники ЛКП, осуществляют контроль, чтобы уровень воды в домах не упал, – заявила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Ирина Маруняк.
Тем временем в Киеве отопление в жилых домах обещают включить уже с 16 октября. В прошлом году отопительный сезон в столице начался 5 октября и закончился 15 апреля.